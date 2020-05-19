وزارة الصحة للمواطنين: متوقفوش عطاء الدم

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، للحديث عن أهمية التبرع بالدم.





وشارك في الأداء الصوتي للفيديو كلا من الفنانين" بشرى، وحسن الرداد" حيث كان محتواه: "في حوالي ١٥ دقيقة بس، هتقدروا تساعدوا حد محتاج لتبرعكم بالدم، وتنفذوا حياته".





وقالت الوزارة عبر حسابها: "متوقفوش عطاء؛ علشان الدم ميقلش، لإن في ناس كتير محتاجينكم ، وللتبرع تواصلوا معنا على Egyptian National Blood Transfusion Services".





ويُشار الي ان النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول وجود أزمة محتملة قد تواجهها بنوك الدم خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار تراجع أعداد المتبرعين به بما ينذر بتراجع مخزون الدم وتهديد حياة الآلاف من المرضى.





وأوضح النائب فايز بركات أنه لم يحدث نقص حتى الآن فى مخزون بنوك الدم أو بنك الدم المركزى؛ لكن هناك انخفاض فى معدل التبرع بالدم عالميا بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص حيث وصلت نسبة انخفاض المتبرعين إلى 20%، ولكن الدم هو سائل الحياة الذى لا بديل عنه وأن تراجعه يهدد حياة آلاف المرضى.





وناشد النائب ، المواطنين، بالالتحام للخروج من الأزمة الحالية فى ظل ظروف صحية تعيشها البلاد مع انتشار فيروس «كورونا».