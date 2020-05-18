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اقتصاد

لأول مرة منذ شهرين.. سعر النفط يرتفع لـ 30 دولارا للبرميل

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:22 ص
نفط
نفط
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أ ش أ
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، لتداول فوق مستوى 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين بدعم جهود خفض الإنتاج التي ساعدت في اعادة التوازن للأسواق بعد أن ظلت لأشهر رهينة الاضطرابات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 2.95% الي مستوى 33.46 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو نحو 4.3% إلى مستوى 30.7 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بحوالي 19% خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن دانيل هاينز ، محلل مختص بشئون السلع لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة قوله "هناك رد فعل قوي من قبل المنتجين في الولايات المتحدة في سبيل خفض الإنتاج بشكل ملموس وهو ما يساعد في تعزيز الجهود المبذولة دوليا في تخفيف الضغط الواقع على أسواق النفط جراء انهيار الطلب على الخام ".

واستبعد المحلل الاقتصادي هبوط الأسعار مرة أخرى أدنى مستوى 20 دولارا للبرميل الا إذا "شهدت الاقتصادات الكبرى انتكاسة أو اندلاع هجمات اكثر شراسة من فيروس كورونا ".

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" الصادرة الجمعة الماضي تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 34 منصة إلى 258 منصة هذا الأسبوع.

وتشهد أسواق النفط انتعاشا على مدار الاسبوعين الماضيين تزامنا مع بدء كبار المنتجين تطبيق تخفيضات هى الأكبرعلى مستوى إنتاج الخام بهدف دعم الأسواق في ظل انهيار الطلب الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما لاقت أسعار الخام دعما من خلال توجه دول عدة حول العالم الي تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا تمهيدا لعودة الحياة الي طبيعتها لاسبما مع تجاوز كثير منها ذروة عدد الاصابات بفيروس كورونا .
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