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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك .. اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا علي مستوي البنوك ليصل متوسط سعره لدي البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد" نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.11  جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر لـ الدولار بمعظم البنوك الأخري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

كان من بين تلك البنوك " الأهلي الكويتي، الكويت اوطني، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصري الخليجي، التجاري الدولي، عودة، البركة، التعمير والاسكان".


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