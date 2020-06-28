استقرار أسعار الدولار بالبنوك .. اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا علي مستوي البنوك ليصل متوسط سعره لدي البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
3 قروش تراجعا فى سعر الدولار خلال أسبوع
الدولار بــ16.20 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بختام اليوم 26-6-2020
سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد" نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
ووصل أعلي سعر لـ الدولار بمعظم البنوك الأخري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
كان من بين تلك البنوك " الأهلي الكويتي، الكويت اوطني، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصري الخليجي، التجاري الدولي، عودة، البركة، التعمير والاسكان".