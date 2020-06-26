3 قروش تراجعا فى سعر الدولار خلال أسبوع

سجلت أسعار صرف الدولار فى البنوك، انخفاضا مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع بقيمة تتراوح ما بين قرش إلى 3 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الاسبوع.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 فى بنوك ( كريدى اجريكول ،البركة ) 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع بتراجع قرش خلال اسبوع .
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وسجل الدولار فى بنوك(الكويت الوطنى NBK ، عودة ،التعمير و الاسكان ،مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، البنك التجارى الدولى، الاهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ،بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع منخفضا قرشا.
وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.11جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بتراجع قرش.
واستقر سعر الدولار فى بنك الاسكندرية عند نحو 16.11جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع منخفضا قرشا.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى ) نحو 16.10جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى المصرف المتحد 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش خلال اسبوع.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 فى بنوك ( كريدى اجريكول ،البركة ) 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع بتراجع قرش خلال اسبوع .
اقرأ أيضا..اليوم.. "النقد الدولي" يحسم حصول مصر علي 5.2 مليار دولار كقرض تمويل سريع
وسجل الدولار فى بنوك(الكويت الوطنى NBK ، عودة ،التعمير و الاسكان ،مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، البنك التجارى الدولى، الاهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ،بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع منخفضا قرشا.
وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.11جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بتراجع قرش.
واستقر سعر الدولار فى بنك الاسكندرية عند نحو 16.11جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع منخفضا قرشا.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى ) نحو 16.10جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى المصرف المتحد 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش خلال اسبوع.