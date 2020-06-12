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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 12-6-2020، طبقا لـ البنك المركزي المصري نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.


ووصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي، بنك مصر" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول" نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الافريقي، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.14 جنيه لشراء و 16.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.
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