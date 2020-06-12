سعر الدولار اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الافريقي، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.14 جنيه لشراء و 16.24 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.





وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.