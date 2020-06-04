البنك المركزى: القطاع المصرفى المصرى من أقوى القطاعات عالميا

كشف محمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، دور البنك للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى.





وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا"، بالنسبة للقطاع المصرفى، يوجد العملاء المنتظمين والعملاء غير المنتظمين، فتم دعم العملاء غير المنتظمين بـ 5 مبادرات.





وأشار محمد أبو موسى، إلى أنه تم تخفيض الفائدة على المبادرات التى اطلقها البنك المركزى، لافتا إلى وجود مبادرة منذ 2016 للشركات الصغيرة بفائدة 5 %.





وأكد وكيل محافظ البنك المركزى، أنه المبادرات تمثل منظومة متسلسلة لدعم الاقتصاد،لافتا إلى أن القطاع المصرفى المصرى من اقوى عالميا.