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اقتصاد

ننشر خطة البنك المركزي لتحفيز الجهاز المصرفي لنشر البيع الإلكتروني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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محمد يحيى
كشف البنك المركزي المصري عن تخصيصه لحافز نسبته 0.5%  للبنوك القابلة لعمليات البيع الإلكترونية و التي تتم عبر ماكينات البيع الإلكترونية؛ لمدة 3 شهور تبدأ من انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم البنكية الصادرة بقرار تأجيل اقساط القروض علي العملاء بدون رسوم بنكية او غرامات تأخير.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي حول عمليات السداد الإلكتروني وينشر "صدي البلد" تفاصيله؛ أن سيتم صرف حافز للبنوك القابلة و التي تقوم بتحصيل متوسط شهري 6 آلاف جنيه لكل نقاط البيع بالمحافظات من الفئة "أ" و 12 ألف جنيه من الفئة " ب" لكافة نقاط البيع التي يتم تشغليها عبر البنوك.

أوضح البنك المركزي أنه سيسدد الحافظ الخاص بالماكينات التي يتم تركيبها بمنافذ البيع الإلكتروني، بالإضافة لحافز التنشيط لنقاط البيع، بناء علي تقرير شهري تقدمه البنوك المشاركة لـ البنك المركزي تتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد و أنواع الماكينات الجديدة المفعلة و موزعة جغرافيا علي مستوي المحافظات وفقا للتصنيف المخصص.

كما يتضمن التقرير المقرر رفعه للبنك المركزي أيضا، إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الإلكترونية لكل نقطة بيع  يتم تفعيلها من قبل البنك المركزي ووفقا للمحددات معينة و كذا القيمة التفصيلية المستحقة للإضافة بناء علي تلك المحددات.

ويستهدف البنك المركزي المصري علي مدار الـ7 شهور القادمة تركيب 100 ألف ماكينة بيع إلكترونية، علي مستوي الجمهورية ضمن التوجهات لتعزيز وسائل الدفع و التحصيل الإلكتروني بالتزامن مع توجهات الدولة لتفعيل منظومة الشمول المالي بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد.
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