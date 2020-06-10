استقرار أسعار الدولار في مستهل التعاملات

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وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، العربي الافريقي، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.14 جنيه لشراء و 16.24 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، التعمير والاسكان، المصري الخليجي ، البركة" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.



