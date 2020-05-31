ارتفاع الدولار في البنك المركزى بختام تعاملات اليوم الأحد 31 -5-2020

ننشر اسعار صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الاحد 31 -5-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وصل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.95جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بمستهل التعاملات .
وارتفع سعر الدولار فى بنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش ليسجل 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع .
وبلغ الدولار فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس،المصرف المتحد ،الاسكان و التعمير ،العربى الافريقى،المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس) 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع .
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و استقر سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .
واستقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.95جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بمستهل التعاملات .
وارتفع سعر الدولار فى بنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش ليسجل 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
اقرا ايضا ..ارتفاع أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه بـ ختام اليوم الأحد
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع .
وبلغ الدولار فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس،المصرف المتحد ،الاسكان و التعمير ،العربى الافريقى،المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس) 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع .
اقرا ايضا ..الإسترليني يرتفع 10 قروش.. سعر الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد 31 - 5 - 2020
و استقر سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .
واستقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.