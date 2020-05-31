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اقتصاد

ارتفاع جميع العملات مقابل الجنيه من قرشين لــ 20 قرشا باستثناء الدولار الأمريكي واليوان الصيني.. تفاصيل

الأحد 31/مايو/2020 - 08:24 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 31 مايو 2020، أول أيام الأسبوع وأيام العمل بعد إجازة عيد الفطر الطويلة، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


واستقر سعر صرف الدولار اليوم عند مستويات نهاية الأسبوع ليسجل 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد:
سجل سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشا تقريبا بالمقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضى.


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وارتفع سعر الجنيه الاسترليني من 3 إلى 5 قروش ليسجل 19.40 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.36 جنيه للشراء بارتفاع 13 قرشا و16.53 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.65 جنيه للشراء و 1.68 جنيه للبيع بارتفاع قرشين للبيع والشراء.


أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل 100 ين يابانى 14.65 جنيه للشراء و14.83 جنيه للبيع بارتفاع قرشين للشراء و4 قروش للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و2.22 جنيه للبيع بدون أى تغيير.

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