الدولار يسجل 15.90 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" اليوم، السبت 30-5-2020، أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة.





أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-5-2020





سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء.









سعر اليورو

سعر اليورو 17.48 جنيه للبيع و17.37 جنيه للشراء.









سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 19.46 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء









سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.23 جنيه للبيع و4.20 جنيه للشراء.









سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.56 جنيه للبيع، و51.15 جنيه للشراء.