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اقتصاد

ارتفاع أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه بـ ختام اليوم الأحد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:31 م
العملات العربية
العملات العربية
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع بارتفاع قرش .


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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 50.04 جنيه للشراء و 51.62 جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش.


وسجل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري نحو 40.87 جنيه للشراء و 42.19 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.


وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22 جنيه للشراء و 22.45 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.

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