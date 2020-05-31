الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-5-2020

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.95 جنيه للشراء بارتفاع 5 قروش و 51.51 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.11 جنيه للبيع .



