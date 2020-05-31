الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-5-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.95 جنيه للشراء بارتفاع 5 قروش و 51.51 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.11 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.38 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.