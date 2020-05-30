سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 -5-2020

ننشر أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، السبت 30 مايو 2020، وفقا لآخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.