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اقتصاد

في 12 بنكا.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 31-5-2020

الأحد 31/مايو/2020 - 02:39 م
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم، الأحد 31 مايو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.


واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع بزيادة قرش.





وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع بزيادة قرش.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.30 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع بزيادة قرش.

ووصل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى إلى 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.23 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.23 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 4.20 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع

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