سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.