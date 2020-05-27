سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه ، اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، رابع أيام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجي 4.25 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .
اقرا ايضا:
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجي 4.25 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .
اقرا ايضا:
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.