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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:39 ص
درهم اماراتي
درهم اماراتي
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علياء فوزي
استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه ، اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، رابع أيام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الدرهم الإماراتى فى البنك  المصرى الخليجي 4.25 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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