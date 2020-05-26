فى ثالث أيام عيد الفطر..سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك

استقرت أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 اول ايام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.