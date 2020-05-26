فى ثالث أيام عيد الفطر..سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك

استقرت أ سعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 اول ايام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .





استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .





وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.





و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .





و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.









وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.









وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.