AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى خلال تعاملات ثانى أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزي
استقرت اسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه ، اليوم الاثنين 25 مايو 2020، ثاني ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك  المصرى الخليجي 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

اقرا ايضا:
سعر الدرهم الإماراتى فى آخر أيام الأسبوع
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 29-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الأحد 19-4-2020

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الأحد

ترشيحاتنا

عالم حاصل على نوبل يزعم تسبب عمليات الحظر في تفشي وباء كورونا

الإفتاء: صلاة الفجر في وقتها تجعلك في ذمة الله طوال اليوم

يسرا: كان نفسي أبقى أم

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

الدعاء المستجاب لجلب الذرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ثانى أيام عيد الفطر.. اختفاء المواطنين فى كورنيش بنها وحدائق القناطر.. صور

غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور