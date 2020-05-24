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اقتصاد

فى أول أيام عيد الفطر .. سعر الدرهم الإماراتى فى 10 بنوك

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 ص
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاحد
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علياء فوزى
استقرت اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاحد 24 مايو 2020 اول ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

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 وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

يشار الى هذه الاسعار المنشور طبقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر حيث قرر البنك المركزي المصري  اعتبار اليوم  الأحد إجازة رسمية بالقطاع المصرفي، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من اليوم الأحدومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصريةيوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.


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