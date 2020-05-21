AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي يعقد اجتماعه الخامس بـ 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 02:43 ص
المصرف المركزي الإماراتي
المصرف المركزي الإماراتي
Advertisements
قسم الاقتصاد
عقــد مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعـه الخامس لسـنة 2020 عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

واطلع المجلس على تقرير بشأن استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة والاستفادة من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم المخصصة ضمن هذه الخطة لمنح تأجيلات على دفعات القروض التي يطالب بها عملاء البنوك المتضررين من تداعيات وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

اقرأ أيضا:

وأخذ المجلس علما بمحتوى تقرير يتضمن نظرة عامة حول مراقبة النظام المصرفي، َووّجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإلكتروني.

كما وافـــق مجلس الإدارة على طلــب وزارة المالــــية بتفعــــيل خدمــــات المنظومـــة المستقبليّة للدرهم الإلكتروني E11 Wallet Scheme، والحصول على رخصة مزود خدمات الدفع، واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.
 
حضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، وعبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلـس الإدارة : يونس حاجي الخوري، خالد محمد ســــالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على خطة الإمارات المصرفية لمواجهة فيروس كورونا

مصرف الإمارات المركزي يحذر العملاء من أنشطة احتيالية تحمل اسمه

المصرف المركزي الإماراتي يناقش عن بعد تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية لبحث مواجهة كورونا

بمشاركة طارق عامر.. النواب ينتهي من أول 50 مادة بقانون البنك المركزي.. وعبد العال يؤكد: دوره مهم لتنظيم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية

الإمارات تناقش الاستعداد لما بعد كورونا عبر وزارة المالية

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق: حزنت من المسئولين بسبب صفقة نجم الزمالك.. فيديو

مخرج الاختيار ينصح أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة 28

شاهد ما فعله كورونا على مدار 6 أسابيع بـ جسد رياضي أمريكي

أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

نشرة البرلمان: المجلس يطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم الـ0.5%.. ودراسة فتح المقاهي وصالات الجيم

حكاية مسعف تعرض للإهانة والتنمر وكسر ذراعه بسبب نقل حالة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة