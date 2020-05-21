مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي يعقد اجتماعه الخامس بـ 2020

عقــد مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعـه الخامس لسـنة 2020 عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.





واطلع المجلس على تقرير بشأن استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة والاستفادة من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم المخصصة ضمن هذه الخطة لمنح تأجيلات على دفعات القروض التي يطالب بها عملاء البنوك المتضررين من تداعيات وباء فيروس كورونا كوفيد-19.





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وأخذ المجلس علما بمحتوى تقرير يتضمن نظرة عامة حول مراقبة النظام المصرفي، َووّجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإلكتروني.





كما وافـــق مجلس الإدارة على طلــب وزارة المالــــية بتفعــــيل خدمــــات المنظومـــة المستقبليّة للدرهم الإلكتروني E11 Wallet Scheme، والحصول على رخصة مزود خدمات الدفع، واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.