سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.