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برلمان

برلماني يطالب البنك المركزي بمراجعة أداء مجالس إدارات البنوك

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:26 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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فريدة محمد
ناشد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، طارق عامر محافظ البنك المركزى، ومجلس إدارة البنك، بمراجعة أداء مجالس إدارات البنوك المختلفة والقائمين على الأمر فيها، لافتا إلى أن هناك مجالس إدارات وبعض القائمين على الأمر فى بعض البنوك يتعنتون مع العملاء ورجال الأعمال بشكل يضر بالاقتصاد القومى.

وقال والى، فى بيان له أصدره اليوم:"إن "طارق عامر محافظ البنك المركزى ومجلس إدارة البنك بالكامل يقومون بعملهم على أكمل وجه، ولعل ذلك يظهر جليا فى تحسن أداء العملة المحلية خلال السنوات الأخيرة"، واستطرد: "لكن هناك البعض داخل القطاع المصرفى الناس لا يُساعد على هذا النهوض، بل تُسهم فى هدم الاقتصاد الوطنى وخروج رؤوس الأموال من القطاع المصرفى المصرى نتيجة تعنتهم غير المُبرر مع العملاء".

كما طالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، بتفعيل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه وينتظر الموافقة النهائية، وذلك فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون يُعزز من رقابة البنك المركزى المصرى على البنوك والقطاع المصرفى لمزيد من الحوكمة وضبط الأداء المالى والإدارى للبنوك.

وكان مكتب النائب علاء والى قد تلقى شكاوى عديدة من عملاء ببنك الاستثمار العربى بشأن طول الإجراءات التى يتطلبها تعاملات عادية مثل صرف أموال من حسابات العملاء الجارية على سبيل المثال بعيدا عن التعاملات الائتمانية ومخاطرها.
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