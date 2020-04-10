المركزي الإماراتي يعلن تعديلات جديدة بشأن نظام قروض الرهن العقاري

أدخل المصرف المركزي الإماراتي رسميًا تعديلات على نظام قروض الرهن العقاري، الصادر في عام 2013، والمعمول به منذ ذلك التاريخ وحتى قبل شهر مضى، حيث تم رفع نسبة التمويل 5% إضافية على النسب المعمول بها سابقًا، وذلك بهدف زيادة القدرة على تحمّل تكاليف شراء المنازل.





وقال «المركزي»، في تعميم رقم (1799/‏‏‏‏‏2020)، الذي يحمل توقيع محافظ المصرف الجديد، عبدالحميد سعيد، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وتم إرساله:" لكل البنوك وشركات التمويل «نرجو إعلامكم أنه بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، تم تعديل التعميم رقم (31/‏‏‏‏‏2013) بشأن نظام قروض الرهن العقاري».





ومن خلال هذه التعديلات تمت زيادة نسبة القرض إلى القيمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى برفعها بنسبة 5%، بهدف زيادة القدرة على تحمّل تكاليف شراء المنازل. وبحسب التعديلات الجديدة بالنسبة للمواطن كالتالي: المنزل الأول (المالك-الساكن) يكون كل مقترض مستحقًا لعقار واحد تحت هذه الفئة:





- إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أقل، يكون التمويل حدًا أقصى 85% من قيمة العقار.





- إذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم، يكون التمويل حدًا أقصى 75% من قيمة العقار.





ونصّ التعميم على أن التمويلات لغير المواطنين «المقيمين» بالنسبة للمنزل الأول (المالك-الساكن) تكون كالتالي:





- إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أٌقل، يكون التمويل حدًا أقصى 80% من قيمة العقار.





- إذا كنت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم، يصبح حد التمويل الأقصى 70% من قيمة العقار.



