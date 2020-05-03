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أخبار العالم

حقيقة انتقال عدوى كورونا من العملات الورقية.. البنك المركزي الإماراتي يجيب

الأحد 03/مايو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد البنك المركزي الإماراتي أن العملات الورقية وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد، لكنها بنفس درجة الأسطح أو الأدوات الأخرى، وليست ذات خطر مضاعف.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن البنك أنه يمكن أن تكون الأوراق النقدية مثل أي سطح آخر (بلاستيك، معدن، خشب)، وسيلة لانتقال الفيروس المستجد.

وأوضح: "حتى اليوم، لم تثبت أي دراسة أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل أسرع من خلال الأوراق النقدية مقارنة بأي شيء آخر".

ونصح البنك بالإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين بالصابون أو استخدام مواد مطهرة.

وقال إنه وجه البنوك بضرورة تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بشكل دوري، وتوفير مادة تعقيم اليدين للمتعاملين بجانب تلك الأجهزة.

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