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اقتصاد

سعر الدولار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي 25-5-2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:59 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 25 مايو 2020 ثانى أيام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.


ويرصد "صدى البلد" اسعار الدولار والعملات الاجنبية 


بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
سجل سعر اليورو 17.19 جنيه للشراء و 17.41 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.20 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 16.22 جنيه للشراء و 16.38 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية عند 1.62 جنيه للشراء و 1.65 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين
سجل 100 ين يابانى 14.65جنيه للشراء و 14.80 جنيه للبيع .


واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع .

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