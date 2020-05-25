وفقا لآخر تحديث.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلى الاثنين 25-5-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 25 مايو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
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و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .
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و سجل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .
و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ...انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر.. تفاصيل
و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا :ارتفاع عالمي جديد في سعر الدولار .. تفاصيل
و سجل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .
و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40 جنيه للبيع .