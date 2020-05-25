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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلى الاثنين 25-5-2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:55 م
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 25 مايو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

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و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

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و سجل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40 جنيه للبيع .
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