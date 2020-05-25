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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:27 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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امنة عبدالعظيم
ننشر اسعار الصرف ل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو 2020، ثاني ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى ب البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.


و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر 
نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
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