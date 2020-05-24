AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم فى مصر أول أيام عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:01 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد 24 مايو 2020، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.


اقرأ أيضا: الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.




 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار العملات العربية اليوم.. الريال السعودي يسجل 4.16 جنيه للشراء.. والدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي بــ50.88 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد

استقرار أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم.. الريال السعودي يسجل 4.16 جنيه للشراء.. الدرهم الإماراتي يستقر عند 4.30 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي يتجاوز 51 جنيها فى المتوسط

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31-3-2020

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابتها بكورونا.. زينة لمتابعيها: ادعوا لـ رجاء الجداوي أرجوكم

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

طارق يحيى يستشهد بأحمد شوبير بقضية حق الزمالك في لقب نادي القرن

صلاة العيد في المنزل.. ومواقيت الصلاة اليوم

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

عبير صبري لـ رجاء الجداوي: يارب ترجعي بيتك بالسلامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير صالون تجميل.. وصفة طبيعية لتبييض وشد البشرة في العيد

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور