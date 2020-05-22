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اقتصاد

الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:31 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ارتفعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى خلال ختام تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 22 مايو 2020.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع بارتفاع 34 قرشا.

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وبلغ سعر صرف الريال العمانى 40.07 جنيه للشراء و 41.27 جنيه للبيع بارتفاع 29 قرشا.

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع بارتفاع 25 قرشا.
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وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.
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