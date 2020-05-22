الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى خلال ختام تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 22 مايو 2020.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع بارتفاع 34 قرشا.
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وبلغ سعر صرف الريال العمانى 40.07 جنيه للشراء و 41.27 جنيه للبيع بارتفاع 29 قرشا.
وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع بارتفاع 25 قرشا.
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وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع بارتفاع 34 قرشا.
أقرأ أيضا...سعر الذهب اليوم الجمعة 22-5-2020
وبلغ سعر صرف الريال العمانى 40.07 جنيه للشراء و 41.27 جنيه للبيع بارتفاع 29 قرشا.
وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع بارتفاع 25 قرشا.
اقرأ أيضا ...أسعار كعك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.