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اقتصاد

أسعار كعك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كعك وبسكويت العيد الأسبوع المقبل في المنافذ التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة) استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها وبسكويت لوكس 60 جنيها.

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كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيها.

كيلو "كحك" سادة 65 جنيها.

كيلو كحك ملبن 65 جنيها

كيلو كحك مكسرات 85 جنيها

كيلو غريبة سادة 70 جنيها

كيلو غريبة لوز 85 جنيها

كيلو بيتي فور عادي 65 جنيها

كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيها

وتطرح وزارة التموين العلب المشكلة بسعر الكيلو 60 جنيها للعادي و80 جنيها للسوبر لوكس وعلبة 2 كيلو 150 جنيها للعادي وعلبة 170 جنيها للسوبر لوكس وعلبة 2.7 كيلو 200 جنيه للعادي.
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