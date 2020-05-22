أهم الأخبار.. وزير الدفاع يهنئ الرئيس بالعيد .. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ الجزيرة.. وفاة نجم الدورى الألماني

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية من اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية

شائعات وتحريض..الداخلية تعلن ضبط خلية اخوانية تنتج افلاما مفبركة للجزيرة

عودة الطيران.. وتحليل وكواشف كورونا..الحكومة تنفي 14 شائعة خلال أسبوع.. | فيديو جراف

أصدر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية .

أصدر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية .

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية

الحكومة تنفي وجود خوخ مسرطن بالأسواق

الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان.. مزيد من التفاصيل هنا





كان باقي على إجازته يومين.. والد شهيد الكتيبة 103 يروي تفاصيل استشهاد ابنه مع المنسي