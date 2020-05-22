أهم الأخبار.. وزير الدفاع يهنئ الرئيس بالعيد .. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ الجزيرة.. وفاة نجم الدورى الألماني

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية من اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441ه.
وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. مزيد من التفاصيل هنا
شائعات وتحريض..الداخلية تعلن ضبط خلية اخوانية تنتج افلاما مفبركة للجزيرة
رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن.. مزيد من التفاصيل هنا
عودة الطيران.. وتحليل وكواشف كورونا..الحكومة تنفي 14 شائعة خلال أسبوع.. | فيديو جراف
أصدر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية .
وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. مزيد من التفاصيل هنا
الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية
نفى المركز الإعلامي بـ مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر.. مزيد من التفاصيل هنا
الحكومة تنفي وجود خوخ مسرطن بالأسواق
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق.. مزيد من التفاصيل هنا
الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان.. مزيد من التفاصيل هنا
كان باقي على إجازته يومين.. والد شهيد الكتيبة 103 يروي تفاصيل استشهاد ابنه مع المنسي
طالب فتحي احمد والد الشهيد النقيب هيثم فتحي، ابن قرية صفط الخمار بالمنيا أن تهتم الدولة بإنتاج أعمال كمسلسل الاختيار فهذه الأعمال القيمة ترسخ للقيم والمبادئ والتضحيات، كما أنها ترصد أبطالا يجب أن يكونوا عبرة لكل شباب الوطن.. مزيد من التفاصيل هنا
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
إنتشرت في الساعات القليلة الماضية صور مركبة لأبطال الأختيار مع الشهداء الحقيقيين، تقديرًا وإحترامًا لدورهم المبذول في حماية أرض الوطن، بعد عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل.
إجتمع كل من الشهيد أحمد المنسي، وأمير كرارة في صورة.. مزيد من التفاصيل هنا
وفاة نجم الدورى الألماني إثر تعرضه لأزمة قلبية
توفي جيرد شتراك لاعب فريق كولون ومنتخب المانيا الغربية لكرة القدم السابق عن عر يناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية .
وكان جيرد شتراك حقق لقب بطولتى الدورى وكأس المانيا.. مزيد من التفاصيل هنا