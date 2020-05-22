كان باقي على إجازته يومين.. والد شهيد الكتيبة 103 يروي تفاصيل استشهاد ابنه مع المنسي

طالب فتحي احمد والد الشهيد النقيب هيثم فتحي، ابن قرية صفط الخمار بالمنيا أن تهتم الدولة بإنتاج أعمال كمسلسل الاختيار فهذه الأعمال القيمة ترسخ للقيم والمبادئ والتضحيات، كما أنها ترصد أبطالا يجب أن يكونوا عبرة لكل شباب الوطن.





وعن نجله قال إن الشهيد هيثم هو الابن الأكبر لأشقائه محمد كلية التربية وأحمد كلية الهندسة وشقيقتهم الصغرى بالثانوية العامة، مضيفا: كنت ضابط احتياط وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووالدته تعمل مدرسة بمدرسة فى قريتنا صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وأن هيثم كان شخصية لابد أن تموت لأنه كان أشبه بالملاك الذى يسير على الأرض، فقد كان فى غاية الأدب والاحترام، لم يكن ليرفع صوته وأنا موجود.





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وأضاف: أننا قضينا أغلب حياتنا فى السعودية فقد كان عمر هيثم فى ذلك الوقت 5 سنوات، ودخل الصف الأول الابتدائى وهو عنده 5 سنوات ونصف، وحصل على الثانوية العامة من هناك بمجموع 99,74٪، ولفت والد الشهيد كنت أتمنى أن يلتحق نجلى بكلية الشرطة لكنه كان عاشق الهندسة.





وتابع أن الشهيد كان يعشق مساعدة زملائه حتى ليلة استشهاده كان يحب مساعدة كل من حوله، وأشار إلى أن هيثم كان يحب الكرة ويلعب الكرة بالنجوم الذين كان يعشقهم الشهيد ميسى وكان هيثم أهلاوى ويعشق الأهلى.





وأضاف والد الشهيد، أنه فى الفرقة الأخيرة بالجامعة طلب من والداته أن يتزوج، ولكنى رفضت فى البداية لكن بعدها وافقت على ذلك ورضيت أن يتزوج، وبالفعل تزوج قبل دخوله القوات المسلحة وانجب نجله الوحيد آسر هيثم، والذى يبلغ من العمر الآن 4 سنوات ونصف، وفى آخر إجازة له كان هو معتاد أن يسلم علينا لكن فى هذه المرة سافر دون أن نراه ولم نكن نعلم أنه تم نقله إلى شمال سيناء، وعرفنا ذلك عن طريق الصدفة لكنه لم يخبرنا بذلك .





وأضاف أن خبر وفاته نزل علىّ كالصاعقة، وكنت فى السوق أشترى ما يحب هيثم أن يأكله لأنى أعلم أن إجازته باقى عليها يومين، وأنا فى طريق عودتى إلى المنزل اتصل بى أحد زملائه وأخبرنى بخبر استشهاده، وأنا احتسبته عند الله .





يذكر أن الشهيد البطل هيثم فتحى أو كما كان يطلق عليه داخل كتيبته "فتحى" من قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وله اثنين من الأشقاء وكان متزوج ولديه ابن واحد اسمه اسر يبلغ من العمر 4 سنوات، والشهيد أحد افراد الكتيبه 103 التى كان قائدها الشهيد البطل العقيد أحمد منسى



