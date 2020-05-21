محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسادة الوزراء، وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.



