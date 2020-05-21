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محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخميس 21/مايو/2020 - 09:53 م
محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
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ايمن رياض
أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


جاء فيها: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليُمن والبركات، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسادة الوزراء، وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.


ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.
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