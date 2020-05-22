AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:09 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
Advertisements
محمد إبراهيم
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441ه.

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات".

وأضاف: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسًا أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وحماية مقدساته وتاريخه العريق.


وتابع: "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

وزير الدفاع لـ البابا تواضروس: نعتز بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد

وزير الدفاع للرئيس: نقف خلفكم حماة لمصر وشعبها أمناء على المسئولية

وزير الدفاع يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ38 لتحرير سيناء

وزير الدفاع للرئيس: ذكرى نصر العاشر من رمضان استرداداً للعزة الوطنية

وزير الدفاع مهنئا الرئيس بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان: القوات المسلحة استردت العزة الوطنية.. والقوات المسلحة تؤكد وفاءها للمهام والمسئوليات لحماية مصر وشعبها وصون أمنها القومي

ترشيحاتنا

الأوقاف تكرم فريق عمل الاختيار بعد عيد الفطر

ثراء جبيل: ما يحدث في صناعة الفن عبث واستهتار بنا كبشر

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

نيوكاسل تنضم لـ الأسطول .. اكتساح الملاك العرب للملاعب العالمية واستثمارات بالمليارات

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

أمير كرارة: المنسي جالي في المنام وضحك وقالي إنه مبسوط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال