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اقتصاد

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم 17-5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 09:03 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2020 وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى نحو 49.47 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

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واستقر سعر صرف الريال العمانى عند 39.79 جنيه للشراء و40.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.51 جنيه للشراء و41.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الأردنى عند 21.80 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع.
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