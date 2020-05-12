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اقتصاد

أسعار العملات العربية الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:02 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 مايو 2020، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

اقرا ايضا :

واستقر سعر صرف الريال العمانى عند 39.79 جنيه للشراء و40.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.51 جنيه للشراء و41.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الاردنى  عند21.80 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع.
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