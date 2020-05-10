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اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

الأحد 10/مايو/2020 - 09:10 م
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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أحمد علام
استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020.


استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى سجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتى بالبنك الاهلى 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الإسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

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