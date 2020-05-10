أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020. استقرت أسعار صرفمقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020.









البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى سجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع. استقر سعر الدرهم الإماراتى فىليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى سجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.









بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فىبيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدى اجريكول استقر عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.









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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتى بالبنك الاهلى 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.









وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الإسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



