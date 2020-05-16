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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات..اليوم

السبت 16/مايو/2020 - 07:05 م
استقرار اسعار الذهب
استقرار اسعار الذهب في مستهل التعاملات
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في محالات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد أن ارتفع بمتوسط 2 جنيه أمس.

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 757 جنيها كأعلي سعر له وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 865 جنيها .

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بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 649 جنيها  و سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 505 جنيهات .
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6056 جنيها و وأوقية الذهب بـ26,91 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ865.143 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.                                                                                    

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