الذهب يرتفع 2 جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت اسعار الذهب في محالات الصاغة بختام تعاملات أول أيام الأسبوع المحدد اليوم السبت بمتوسط جنيهين اثنين مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الجمعة بالسوق.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16-5-2020
7 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الجمعة
زيادة جديدة.. الذهب يواصل الارتفاع اليوم الجمعة 15-5-2020
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 757 جنيها كأعلي سعر له مقابل 755 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهين.
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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16-5-2020
7 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الجمعة
زيادة جديدة.. الذهب يواصل الارتفاع اليوم الجمعة 15-5-2020
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 865 جنيها مقابل864 جنيها أمس بفارق جنيهين.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 649 جنيها بعد أن كان أمس نحو 547 جنيها بزيادة جنيهين.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 505 جنيهات في تعاملات اليوم بعد ان كان أمس 507 جنيهات بتراجع جنيهين .
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6056 جنيها و وأوقية الذهب بـ26,91 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ865.143 ألف جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.