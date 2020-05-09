AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى السبت 9-5-2020

السبت 09/مايو/2020 - 05:05 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
Advertisements
علياء فوزى
ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الأحد 22 مارس 2020

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 29-3-2020

استقرار أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم.. الريال السعودي يسجل 4.16 جنيه للشراء.. الدرهم الإماراتي يستقر عند 4.30 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي يتجاوز 51 جنيها فى المتوسط

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم الأحد 19 أبريل

ترشيحاتنا

جدل حول فبركة رامز مجنون رسمي بسبب حلقة طارق حامد

وكيل لاعبين عن مرتضى منصور: ظاهرة تستحق الدراسة

ابن الطبيب المصري المتوفي بكورونا في الكويت يكشف كواليس إصابته

يسرا عن تحول ابنة هشام سليم: الجمهور احترم وأتفهم موقفه

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط