سعر صرف الريال السعودى السبت 9-5-2020

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.