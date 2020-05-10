سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 10-5-2020 في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الكويتي الوطني 50.74 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 50.22 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع، وفي بنك عودة وصل إلى 50 جنيها للشراء و50.06 جنيه للبيع.









ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول 49.97 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 49.81 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.







