سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 10-5-2020 في البنوك

ننشر أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 10-5-2020،وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري نحو 50.69 جنيه للشراء و 51.18 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الكويتي الوطني 50.74 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 50.22 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع، وفي بنك عودة وصل إلى 50 جنيها للشراء و50.06 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول 49.97 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 49.81 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدينار الكويتي 49.70 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي المصري وصل إلى 49.47 جني للشراء و50.07 جنيه للبيع