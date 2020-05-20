الكويت تعلن إلغاء نظام الكفيل قريباً.. تفاصيل

أعلنت دولة الكويت امس الثلاثاء عن قرب الانتهاء من العمل على قرار إلغاء نظام الكفيل في البلاد.





وبحسب صحيفة "القبس"، قال دحام الشمري مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية إن قرار إلغاء نظام الكفيل سيرى النور قريبا بعد انتهاء العمل عليه.





وأضاف أن وزارة الشؤون، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على قدم وساق للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر في الإقامات وإحالتها إلى جهة الاختصاص.





وأضاف أن عشرات الأحكام صدرت ضد أصاب هذه الشركات الوهمية بين عامي 2018 و2019.





وأوضح أنه يتعذر التفتيش على هذه الشركات التي يقدر عددها بعشرات الآلاف في حين يوجد 400 مفتش فقط، كما أن قانون المشروعات الصغيرة يفرض على القوى العاملة بمجرد أن صاحب المشروع الصغير يصدر ترخيصا فيجب على إدارة العمل تزويده بعدد عشرة تصاريح على الأقل وتزيد كلما زادت المساحة.





وكشف عن أنه تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لمعالجة هذه المشكلة التي طفت على الساحة السياسية والأمنية ويتضمن معالجة كاملة وآلية عمل محددة بين كل من وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل.