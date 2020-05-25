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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية في ثاني أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:40 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين 25 -5 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.  

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.89 للبيع، و15.79 جنيه للشراء.

سجل سعر اليورو 17.41 جنيه للبيع و17.19 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.44 جنيه للبيع و19.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.23 جنيه للبيع و4.12 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 51.44 جنيه للبيع و49.90 جنيه للشراء
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