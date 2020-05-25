AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
امنة عبدالعظيم
 ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمات الأسعار للعملات المختلفة والسلع الرئيسية، وعلى رأسها أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، 25-5-2020 وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري ليسجل 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر الى 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .

وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس  لـ 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى بقيمة تتراواح ما بين 7 و11 قرشًا حسب كل بنك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

سعر الدولار فى البنوك الأحد 3 -5- 2020

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. العملة الخضراء بــ15.81 جنيه.. واليورو يسجل 17.18 جنيه.. والاسترليني مستقر عند 19.76 جنيه

سعر الدولار فى البنوك السبت 9 مايو 2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية في ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-5-2020

عروض العيد مستمرة.. احصل على آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط

قبل إعلان إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت الفنانة رجاء الجدواي؟.. فيديو

شهيد ثاني أيام العيد.. الأطباء تنعي محمد الجابري اخصائي الحميات بإمبابة

بعد استشهادهم في أيام العيد.. حقيقة إنشاء مستشفى عزل للأطقم الطبية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من البيض يثير الجدل على السوشيال ميديا

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور