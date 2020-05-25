سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمات الأسعار للعملات المختلفة والسلع الرئيسية، وعلى رأسها أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، 25-5-2020 وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري ليسجل 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر الى 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .
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واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .
وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس لـ 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .
وسجّل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى بقيمة تتراواح ما بين 7 و11 قرشًا حسب كل بنك .