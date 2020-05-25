سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020

وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس لـ 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .





وسجّل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.





وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .



