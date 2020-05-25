سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهد

في منتصف تعاملات أول أيام

اليوم الأثنين 25-5-2020؛ استقرارا، مسجلا 15.8 جنيه للشراء و15.9 جنيه للبيع؛ وفقا لما جاء بتسعيرة

؛ بعد ارتفاعه بمعدل 10 قروش منذ أسبوع.

وجاء أقل سعر لـ

ببعض البنوك من بينها "بلوم، البركة،

، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

ووصل

في بنوك "

، الأهلي، مصر" إلى نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

وبلغ

في بنك الإسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.

وجاء أعلى

المصري بمعظم البنوك من بينها "

، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.