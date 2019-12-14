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اقتصاد

تحليل| الدولار يستقر أمام الجنيه ويخسر أمام 6 عملات أجنبية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:03 م
دولار
دولار
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محمد صبيح
استقر سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمواصلة مسلسل الهبوط الذي بدأته العملة الخضراء من مستويات 18 جنيها حتى 16.07 جنيه للشراء بختام تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر الدولار أداء متوازنا ومستقرا على الصعيد المحلي خلال تعاملات الأسبوع، حيث أغلق تعاملات الأسبوع عند مستويات 16.07 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

الدولار يواصل خسائره
فيما واصل الدولار تكبد أكبر خسائره خلال أسابيع، اليوم الخميس، حيث توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020، ما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية.

وينتاب المستثمرين القلق قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية الأحد المقبل، اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم.

أدني مستويات الدولار
وسجل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار، وظل عند هذا النطاق، بينما مال الجنيه الإسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.

ونزل الدولار مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038، وتشبث الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 108.55 ين مقابل الدولار.
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