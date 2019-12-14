تحليل| الدولار يستقر أمام الجنيه ويخسر أمام 6 عملات أجنبية



وسجل وسجل سعر الدولار أداء متوازنا ومستقرا على الصعيد المحلي خلال تعاملات الأسبوع، حيث أغلق تعاملات الأسبوع عند مستويات 16.07 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.





الدولار يواصل خسائره

فيما واصل فيما واصل الدولار تكبد أكبر خسائره خلال أسابيع، اليوم الخميس، حيث توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020، ما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية.



وينتاب المستثمرين القلق قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية الأحد المقبل، اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم.





أدني مستويات الدولار

وسجل وسجل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار، وظل عند هذا النطاق، بينما مال الجنيه الإسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.



ونزل

ونزل الدولار مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038، وتشبث الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 108.55 ين مقابل الدولار.