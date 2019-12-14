سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مستهل تعاملات اليوم، السبت 14-12 -2019 استقرارا أمام الجنيه وفقا لآخر تحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى .





وفيما يلي سعر الدولار اليوم، السبت 14-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية:





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، السبت ، شراءً 16.07، وبيعا 16.17جنيه.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، السبت ،شراءً 17.88 وبيعا 18.10 جنيه بمستهل التعاملات.





سعر الجنيه الاسترليني​





أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، السبت ، فقد سجل شراءً 21.15 وبيعا 21.58جنيه.





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، السبت، شراءً 16.29 وبيعا 16.58 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، السبت، فقد سجل شراءً 14.64 وبيعا 14.84جنيه.





سعر اليوان الصينى



