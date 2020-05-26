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اقتصاد

وفقا للبنك المركزى ...أسعار صرف العملات العربية الثلاثاء 26-5-2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:16 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبد العظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الثلاثاء 26مايو 2020 ثالث ايام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديث للبنك المركزى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

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و سجل الدينار الكويتى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.79 جنيه للشراء و 42.22 جنيه للبيع .

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وسجل الريال العمانى 41.03 جنيه للشراء و 41.37 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.25 جنيه للشراء و 22.49 جنيه للبيع .
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