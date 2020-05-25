فى ختام تعاملات اليوم الاثنين .. استقرار أسعار الذهب محليا

، بدون أي تغيير منذ نهاية الأسبوع الماضي تقريبا.

الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم، نحو 761 جنيها كأعلى سعر له، وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24

الأعلى فئة نحو 870 جنيها.