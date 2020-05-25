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اقتصاد

فى ختام تعاملات اليوم الاثنين .. استقرار أسعار الذهب محليا

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:18 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار الذهب بـــ محالات الصاغة في ختام تعاملات اليوم الأثنين، في ثاني أيام عيد الفطر، بدون أي تغيير منذ نهاية الأسبوع الماضي تقريبا.

وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم، نحو  761 جنيها كأعلى سعر له، وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 870 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.



سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 761 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6088 جنيها.

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