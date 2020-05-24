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استقرار أسعار الذهب أول أيام عيد الفطر المبارك.. فيدو

الأحد 24/مايو/2020 - 08:43 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استقرت أسعار الذهب بمحالات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بدون أي تغيير منذ يومين.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم، نحو  761 جنيها كأعلى سعر له، وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 870 جنيها.


أسعار الذهب اليوم فى مصر:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 761 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6088 جنيها.


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